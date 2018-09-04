На 23% вырос турпоток в Коми

Республика Коми >> Туризм >> 04.09.2018

Самыми популярными среди туристов являются нацпарк "Югыд ва", Печоро-Илычский заповедник, Финно-угорский культурный этнический парк.

Туристический поток в Коми вырос за 5 лет вырос до 660 тыс. человек. Об этом рассказал министр культуры и туризма республики С. Емельянов во время Всероссийской конференции по развитию сельского туризма, открывшейся в этнопарке.

Туристы предпочитают охраняемые природные территории. Например, Печоро-Илычский заповедник с одним из 7 чудес России - каменными идолами Маньпупунер. В Коми активно развивается бренд "Эко Республика Коми", который продвигает экологический, этнографический, сельский туризм в регионе.

Напомним, что конференция проходит с участием 120 представителей сферы туризма из 30 регионов России. Участники обсуждают лучшие практики развития сельского туризма, пытаясь вывести его со стихийного формата в хорошо продуманный. В программе форума - мастер-классы и круглые столы. Участники уже посетили гостевой комплекс "Савапиян", мастерскую узорного вязания "Югыд Арт", "Ёляты Club", Троице-Стефано-Ульяновский монастырь.





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