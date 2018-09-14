Вышла в свет книга "История туризма Карелии"

Республика Карелия >> Туризм >> 14.09.2018

В подготовке книги автор Т. Глушанок использовала свой личный опыт работы в области туризма, архивные материалы, рассказы и  воспоминания ветеранов туризма. Это дало возможность систематизировать знания о зарождении и развитии туризма в регионе за большой период.

Книга дает возможность ознакомиться с инициативами первых карельских путешественников, которые были купцами, паломниками, моряками-поморами, царственными особами, учеными-исследователями, для каждого из которых Карелия представала в особенном свете. Также в книге есть результаты работы Дорожно-экскурсионного бюро Мурманской железной дороги, краеведов послереволюционных лет, участников массовых походов и становления туристско-экскурсионной деятельности 60-ых годов прошлого века, достижений направления в настоящее время. В издании много авторских фотографий из архивов автора и других ветеранов туризма.

Представленный материал позволяет лучше понять тренды местного туризма, увидеть его роль в развитии экономики, образования, культуры, науки и формирования человека, оценить перспективы развития туризма в Карелии.





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