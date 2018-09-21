Музей-заповедник "Пустозерск" открыл 3 экскурсионных маршрута

Ненецкий автономный округ >> Туризм >> 21.09.2018

Конкурсная комиссия отметила 3 проекта музея – "Легенды Малого бора", "Экологический десант. Большая Пустозерская тропа", "Возрождение памяти". Это случилось в прошлом году, а в этом музейные сотрудники и волонтеры проделали масштабную работу – оборудовали туристический маршрут Нарьян-Мар - Пустозерск. Экскурсионная тропа имеет протяженность 4 км, проходит по полярному бору, березовому лесу, пороховой мангазеи, русско-ненецкому кладбищу и могиле самоедского старшины.

На прогулке недавно побывали сотрудники "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз", и случилось это накануне празднования Дня Пустозерска – первого города в Арктике.

Первые туристы отмечают, что природа здесь великолепная, интересные обряды приветствия, много грибов и ягод. Специалист по учету глубинно-насосного оборудования Н. Дорохина отметила и работу гидов, которые так интересно рассказывали о первом городе Арктики, что захотелось побольше о нем узнать. Впечатления от природы Пустозерска грандиозные, хотя от экскурсии туристы такого не ожидали.





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