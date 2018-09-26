Скоростная "Ласточка" соединит Санкт-Петербург, Выборг, Сортавалу, горный парк "Рускеала"

Скоростная электричка будет запущена по маршруту в мае 2019 г., со стартом туристического сезона. Карелия надеется с ее помощью сделать свои достопримечательности доступнее для туристов.



В составе поезда будет 5 вагонов на 349 мест, доступ в Интернет, кулеры с водой, горячее питание. Это в первую очередь увеличит турпоток иностранцев, которые привыкли к комфортному транспорту. Сейчас из Северной столицы до "Русекалы" можно добраться только на экскурсионном автобусе, который в дороге будет около 5 часов. Это очень утомительно, поэтому люди лишают себя возможность посмотреть на мраморный парк – самую известную природную достопримечательность в Карелии.



До "Рускеалы" напрямую железнодорожным сообщение доехать было нельзя. Всегда нужно было после поезда пересаживаться на такси или автобусы. Сейчас "Ласточка" будет привозить туристов прямо к парку.



Напомним, что правительство Карелии впервые заговорило о восстановлении железнодорожной линии, ведущей к Рускеальскому заводу, в 2017 г. Министерство культуры рассматривало возможность сотрудничества с РЖД для запуска ретро-поезда, который курсирует между Петербургом и Сортавалой.