В Кандалакшском районе будет создан укрупненный проект ТРК "Беломорье"
В районе создадут проект ТРК "Беломорье" со строительством круглогодичного спортивно-туристического комплекса, 5 новых объектов размещения и 3 объектов общественного питания, не считая реконструкции двух имеющихся отелей.
Администрация района работает над заявкой для участия в целевой программе "Развитие внутреннего и выездного туризма".
К 2025 г. Кандалакшский район планирует принимать 30 тыс. туристов в год. Прорабатывается модель нового мостового автопутепровода, позволяющего обеспечить устойчивую сухопутную связь населенных пунктов Терского и Кандалакшского района с федеральной автотрассой Санкт-Петербург – Мурманск и ж. д. вокзалом.
Медобслуживание населения района осуществляет Кандалакшская ЦРБ, но там наблюдается дефицит кадров. Для привлечения медиков местная власть дает ежегодную выплату молодым врачам дефицитных специальностей 115 тыс. руб. 3 года, что позволило привлечь за 3 года 11 врачей. Также приглашенным специалистам предоставляют благоустроенное жилье.
В районе есть проблема обеспечения школ кадрами, поэтому реализуются мероприятия по привлечению педагогов. С 2018 г. администрация Кандалакши оказывает содействие в предоставлении муниципального жилья. В 2018 г. жилье предоставлено 4 педагогам.
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