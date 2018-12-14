Виртуальную экскурсию разработали в Вологодской ГМХА
Растения из Сибири, Кавказа, Северной Америки, Европы вошли в маршруты для виртуальной экскурсии по дендрологическому саду, заложенному на территории учхоза вуза. Посетители официального сайта академии теперь могут остановиться в 9 обзорных точках.
На каждом пункте маршрута представлена информация о растениях в различных широтах, мероприятиях, прошедших в саду. Также здесь есть видеоролики. Экскурсии разработаны в рамках проекта "Экологическими тропами". Его вуз реализует вместе с Ресурсным молодежным центром и Федеральным агентством по делам молодежи.
Площадь территории дендрария - 12,5 га. Всего здесь 4 сектора, и на каждом культивируются растения для продленной климатической зоны: для Европейского Севера, Северной Америки, средней полосы России, Скандинавии, Дальнего Востока, Сибири, КНР и Японии, Азии, Крыма, Кавказа.
Дендросад заложен 20 лет назад по случаю 60-летия Вологодского управления лесами. С тех пор его развивают преподаватели, студенты, обучающиеся на инженеров-лесоводов. Дендрарий используют как учебную, научную, производственную базу, природную лабораторию. Здесь представлены 230 видов кустарниковых и древесных растений.
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