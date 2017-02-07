По информации Комитата в Коми в 2015 г. побывало 220 тыс. туристов. В 2016 г. Их количество немного увеличилось, но говорить о серьезных положительных сдвигах в сфере туризма пока нельзя.



Чаще всего в регионе посещают финно-угорский этнокультурный парк, парк "Югыд" и Печоро-Илычский биосферный заповедник. Традиционно больше всего туристов приезжают сюда летом.



"Югыд" в прошлом году посетили около 6,3 тыс. туристов, и 63% из них – жители республики. Из других городов страны посетителей было мало, и большая их часть из Москвы и Санкт-Петербурга. Иностранцев в парке побывало всего 1,5% от общего числа посетителей.



Наиболее востребованными маршрутами в "Югыд" признаны экскурсии на 1-2 дня со сплавами по рекам Щугор, Кожим, Подчерем, туры в горы на Ярута, Народа, Манарага. В 2016 г. в парке появились три новых приюта, обустроенная тропа на хребет Тимаиз.



Выросла посещаемость Печоро-Илычского заповедника, что объясняется открытием нового маршрута для пешеходов с восточной зоне, обустройством троп, запуском туров на вертолете на плато Маньпупунер. В заповеднике побывали 727 туристов, среди которых 23 приехали из зарубежных стран. Больше 50% посетителей интересовал полет на плато Маньпупунер.



Также туристы пользовались пешим маршрутом к столбам выветривания от истока Печоры, вертолетными турами на мансийские "болваны", посещали музей природы, лосиную ферму в Якше.



В 2017 г. Ожидается увеличение количества гостей за счет вертолетных туров, а количество посетителей усадьбы заповедника Якши может вырасти благодаря планируемому вводу в эксплуатацию новых гостевых домов.



Пока эта статистика посещаемости туристических объектов не впечатляет, хотя и демонстрирует небольшую тенденцию к росту, поэтому власти Коми стараются решить вопрос увеличения посещаемости всеми доступными способами.