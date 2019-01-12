В хостелах Архангельска прокуратура выявила многочисленные нарушения

Прокуратура города провела проверку пожарной безопасности в местных хостелах. Проверка проводилась совместно с контролирующими органами на соблюдение требований санитарного законодательства о пожарной безопасности.



В Архангельске официально зарегистрировано 11 хостелов, которые осуществляют деятельность по предоставлению мест для временного проживания. На самом деле 4 из них эти услуги не оказывают и по адресам нахождения отсутствуют.



Во всех хостелах отсутствуют регламентации на случай возникновения пожара, руководители не проходили обучение по пожарно-техническому минимуму, второй эвакуационный выход отсутствует, как и планы эвакуации при пожаре, также нет сигнализации о возникновении пожара и выхода на пульт подразделения пожарной охраны Архангельска, а горючие вещества и материалы хранятся в местах, где это запрещено.

В хостелах "Тройка", Fresh, "Старое место", Feel Good и "Северная провинция" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.



После проверки руководителям хостелов внесено 7 представлений об устранении нарушений, а материалы проверки направлены в контролирующие органы, призванные привлечь собственников хостелов к админответственности.