Карту местных достопримечательностей установят в Череповце

Вологодская область >> Туризм >> 16.01.2019

Эскизы карты разработаны учениками художественной школы №1. Баннер с изображением главных точек притяжения города металлургов собираются установить ко Дню открытия города - 12 июня. Карту с фотографиями музеев и памятников повесят на Красноармейской площади.

Директор художественной школы Т. Смирнова, рассказала, что в рамках конкурса "Карта достопримечательностей" созданы несколько эскизов, а над наиболее крупным работали 30 человек.

Недавно работы презентовали главе администрации Череповца Е. Авдеева, которая отметила креативность ребят и нестандартный подход в работе. Лучшую карту определят в пятницу, и на ее основе составят туристический стенд для Советского проспекта.

Напомним, что конкурс "Карта достопримечательностей" проводился в рамках проекта "Сердце города", который отвечает за реновация исторического центра Череповца и разработку культурно-досуговой зоны для местных жителей и гостей города. Каждый приехавший в Череповец человек должен без труда узнать, какие интересные места здесь есть и как их найти.





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