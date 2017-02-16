Блин 1,5 м испекут в Вологде

Блин в виде солнышка грозится испечь шеф-повар вологодского ресторана "Белладжио" А. Рицци. На это мастеру потребуется 3 кг муки, 15 яиц и 5 л молока.



Рицци рассказал, что сковорода, на которой собирается готовить чудо кулинарии, весит 150 кг. Она неподъемная, и сделана путем ковки вологодскими кузнецами для летней веранды ресторана. По причине веса обычным способом, т. е. балансируя сковородой, испечь блин не удастся, потому что даже равномерно налить тесто на сковороду не получится. Шеф-повар нашел выход из сложной ситуации, поэтому при помощи ассистентов будет лить тесто слоями, используя натуральный войлок.



Презентация шедевра состоится на Кремлевской площади в последний день гастрономического фестиваля "Масляный пир", 26 февраля. Его главные мероприятия пройдут в ресторанах: "Атриум", "7 вечеров", "П.П." и "Бардак-бар", а также в кофейне "На глинках".



Во время празднования масленицы вкусно поесть можно и на ярмарках, где собираются приготовить 100 видов блинов. В культурную программу праздника войдут кулачные бои, историческая реконструкция 23 февраля, фестиваль масленичных закличек и балаганные выступления артистов 24 февраля, праздник спорта на стадионе "Локомотив" 25 февраля и сожжение чучела Масленицы 26 февраля.



Т. Богомолова, режиссер масленичных праздников, сообщила, что у арт-объекта "Дверь" будут установлены огненные врата, где будут высекать огонь старославянским способом, а 12 богатырей из луков подожгут чучело Масленицы.



Кстати, в этом году Вологда попала в топ-10 самых популярных городов для встречи Масленицы. Номера в отелях города забронированы полностью. В хостеле "Пилигрим" посетителей будет на входе встречать улыбающаяся Масленица, а на кухне в неограниченном количестве предложат печенье и сушки.

Постояльцам будет предоставлена возможность испечь блинчики самостоятельно, а тем, кто не умет этого делать, предложат рецепты.