Архангельская область появилась на гастрономической карте России
Недавно в Малиновке прошел фестиваль "Гастрономическая карта России". Его гости смогли попробовать местные деликатесы, блюда северной кухни от шеф-поваров, производителей и владельцев туробъектов.
Фестиваль прошел в формате one-hand-food, т. е. когда блюда помещаются в ладони. Использовались только партии безопасной одноразовой посуды, разработанной для фестиваля. Коллекция продуктов и блюд впервые была представлена в подобном формате.
В текущем туристическом сезоне Google-карты будут демонстрировать логотипы "Гастрономическая карта России" и отмечать рестораны, туробъекты Архангельской области, которые предлагают специальное меню и блюда на базе локальных продуктов.
Например, Архангельский водорослевый комбинат показал широкие возможности в использовании ламинарии в производстве вкусных полезных продуктов. В частности, была проведена дегустация салата из беломорских водорослей, чипсов из водорослей, иван-чая с ламинарией, конфет и мармелада на агар-агаре, также с использованием водорослей.
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