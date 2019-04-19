Порт Мурманск летом примет 8 иностранных круизных лайнеров
В Мурманск в этом году заедут 8 иностранных круизных лайнеров. Большинство из них встанут у пирса дальних линий на Морвокзале, один (американский Seven Sea Navigator) - в морском рыбном порту.
Круизные лайнеры Норвегии, Багам, США доставят в Мурманск 2 тыс. пассажиров, которые решили полюбоваться заполярным городом. Заходы состоятся с 13 июля – Nautica (США) по 24 сентября – Hurtigruten (Норвегия).
Региональное правительство сообщает, что заход круизных лайнеров в Мурманск - важная часть развития туризма в регионе. Специально для упрощения пребывания иностранных туристов в городе принято решение отменить использование виз для круизных туристов на 2 суток. Это упростит процедуру и выиграет время, которые можно провести с большей пользой.
Напомним, что иностранные туристы любят посещать в городе музей-ледокол "Ленин", музей истории морского пароходства, Свято-Никольский собор, Бараний лоб, океанариум, Абрам-мыс. Также пользуются популярностью рыбные рестораны и аутентичные кафе с национальными блюдами.
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