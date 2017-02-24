"Ворота Севера" откроются в Вологде 15 апреля

Вологодская область >> Туризм >> 24.02.2017

Межрегиональная выставка технологий гостеприимства и туристического сервиса "Ворота Севера" пройдет в Вологде в середине апреля. Это ежегодный форум, который проводится в Вологде 16-ый раз. Его считают ключевым туристическим событием, которое открывает демонстрационную площадку инфраструктуры туризма, зону деловых контактов, обучающие семинары и мн. др.

Проведение выставки поддерживается на самом высоком уровне. Ее поддерживают: Минкультуры, Федеральное агентство по туризму, Ассоциация туроператоров, Северо-Западное отделение союза туриндустрии. Перед началом летнего сезона это лучшая площадка в регионе.

В этом году Москва, Великий Устюг и Вологда отметят 870-летние. Накануне даты и в рамках соглашения между правительствами Москвы и Вологодской области о социальном, торгово-экономическом, культурном и научно-техническом сотрудничестве, тема празднования в трех городах станет главной и на выставке.

На форме состоится заседание координационного совета под председательством замгубернатора Вологодской области О. Васильева, запланировано проведение семинаров, круглых столов на разные туристические темы, что сможет привлечь дополнительное внимание к мероприятиям выставки и ее участникам.

Помимо традиционных подходов для удобства посетителей планируют организовать отдельные стенды по главным туристическим направлениям: активный туризм, санатории, образование в области сервиса и туризма, сельский туризм (базы отдыха, гостевые дома), рыбалка, охота, русские усадьбы, детские лагеря, туроператоры, культурная афиша. Также посетителей ждет традиционная ярмарка народных ремесел и художественных промыслов, мастер-классы на тему Пасхи, где зрителей будут обучать искусству росписи пасхальных яиц и мн. др.





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