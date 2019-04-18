Туристы из Китая вынуждены приезжать в Карелию со своей лапшой
На заседании комитета по экономполитике начальник управления по туризму Е. Биктимирова поделилась впечатлениями от работы в области китайского туризма.
Это направление отрабатывается в рамках соглашения с китайской провинцией Фуцзянь. Летом в Карелию приедут 30 представителей туррынка Поднебесной. Они хотят увидеть инфраструктуру и понять, какой турпоток из своей страны могли бы обеспечить.
Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться китайским туристам в регионе, — в Карелии нет спецточек питания с привычной пищей, поэтому китайцы вынуждены приезжать со своей лапшой. Еще одна проблема - трудность составления турмаршрута. В Карелии мало московских и петербургских турфирм. Китайцы приезжают со своими гидами, не платят местным туроператорам. Их останавливают сложности в планировании маршрутов, а поскольку китайцы предпочитают работать напрямую, страдают туроператоры Москвы и Санкт-Петербурга. Все эти вопросы должны быть обсуждены и решены в ближайшее время, в противном случае турпотока из Китая Карелии ждать не приходится.
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