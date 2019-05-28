В д. Бор Холмогорского района прошел туристический слет "ТУР-29.ЮНИОР"

Архангельская область >> Туризм >> 28.05.2019

В детском оздоровительном лагере "Северный Артек" прошел областной турслет учащихся. Его участниками стали 200 человек. Они жили в палатках, недалеко от которых находилась костровая зона.

В основном работа участников заключалась в изучении поведения и умении противостоять чрезвычайным ситуациям, например, возгоранию объектов. В экстремальных условиях человеку нужно не растеряться, действовать по определенной схеме, чтобы ликвидировать очаг возгорания и спасти людей. Этому участников турслета обучали специалисты разных ведомств.

После одного из "неожиданных" возгорании и его ликвидации был произведен анализ действий персонала детского лагеря и сотрудников пожарной охраны. Аналогичные проверки будут продолжены в начале каждой смены. Также запланировано проведение инструктивных уроков с персоналом по умению правильного использования огнетушителей, беседы с детьми на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Будет также проведена эвакуация спальных корпусов. Полученные навыки помогут избежать проблем в случае возникновения ЧС.





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