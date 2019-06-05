Попробовать Север на вкус можно будет в Териберке

Мурманская область >> Туризм >> 05.06.2019

Мурманская область стала участником федерального проекта "Гастрономическая карта России" и в этом сезоне. А. Чибис, глава региона, представил план развития гастрономического туризма, сообщив, что попробовать Север на вкус можно будет на "Арктическом фестивале" в Териберке 13 - 14 июля. На фестиваль приедут фудтраки спецсерии "Гастрономическая карта России", а в зоне дегустации будут угощать блюдами только из местных продуктов, пирогами из русской печи.

Перед регионом стоит задача стать центром "Арктической кухни". В Териберке будет запущена лаборатория арктической кухни, создан бренд "Арктический завтрак".

Напомним, что Мурманская область в "Гастрономической карте России" уже 2 года, благодаря чему узнаваемость региона на 25% выросла.
В марте местные повара приняла участие в выставке METRO EXPO в Москве. В ресторане Ruski в честь "Недели Мурманской области" прошел галаужин, а потом 7 дней гостей знакомили со спецменю северной кухни. Также в рамках проекта в Кировске прошел арктический мобильный фестиваль кухни "Вкус Арктики".





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