Новые туробъекты появились в Череповце

Вологодская область >> Туризм >> 14.06.2019

Советский пр. города обзавелся новыми туристическими местами. Здесь повесили интерактивную карту Череповца, открыли памятник купцу и археологический музей.

На Красноармейской площади появилась карта, созданная учениками худшколы. Они работали над ней месяц, нанесли QR-код, и теперь с его помощью можно скачать мобильное приложение. В приложении можно увидеть трехмерные модели всех исторических зданий.

Также появился на проспекте арт-объект "Череповецкий купец", напоминающий о купеческой благотворительности. Кстати, поставили его за счет денег бизнесменов. "Череповецкий купец" - собирательный образ в память о предпринимателях, внесших вклад в экономику, образование, культуру города.

Здание будущего археологического музея пока готово не полностью. Дворик реконструирован, поэтому площадка начала работать. Теперь в городе будет доступна экскурсия, которая охватывает все новые туробъект города.

В перспективе начнут приводить в порядок Верещагинский квартал, а территория за кинотеатром "Рояль-вио" будет сквером поэтов.





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