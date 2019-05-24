Мурманск попал в пятерку городов, где хорошо отдыхать от летней жары

Архипелаг Шпицберген, Нуук, Фарерские острова выбраны самыми холодными регионами для летнего отдыха по версии Aviasales. Эксперты сравнили температуру в разных северных городах, составив рейтинг из 10 наиболее прохладных территорий для путешествий летом. Во всех этих городах средняя температура воздуха выше +15 градусов не поднимается.



Отдохнуть от жары можно в норвежском Шпицбергене, где летняя температура +5 градусов. Минимальная стоимость авиабилетов в Лонгйир из Москвы, 36 тыс. руб. в обе стороны. В гренландском Нууке средняя температура воздуха +10 градусов, а путешествие обойдется дороже остальных холодных городов (из Москвы билеты стоят 118 тыс. руб. в обе стороны). На 3-м месте Фарерские острова с +12 градусами и стоимостью перелета 24,5 тыс. руб. (в 5 раз дешевле полета в Гренландию). Отдых в условиях +14 градусов доступен в исландском Рейкьявике и норвежском Нарвике.



Во второй пятерке холодных мест оказались города с летним температурном максимумом +15 градусов – Мурманск, Ивало (Финляндия), Абердин (Шотландия), самый северный шведский город Кируна и столица Аляски - Джуно.