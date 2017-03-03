345 млн руб. из бюджета выделит Архангельская область на детскую оздоровительную программу

Архангельская область >> Туризм >> 03.03.2017

Минтруда Архангельской области планирует ввести систему сертификации для оплаты отдыха детей в оздоровительных лагерях. Теперь родители деньги получать на руки не будут. В других регионах страны сертификаты используют давно, они хорошо себя зарекомендовали.

Е. Молчанова, глава ведомства, пояснила, что система сертификатов обеспечит равные возможности всем детям для получения качественного отдыха. Раньше бывали случаи, когда родителями высказывались претензии на качество отдыха. Также они выражали недовольство маленькими суммами компенсаций. Эти суммы в муниципалитетах не были одинаковыми, поэтому кто-то получал больше, кто-то меньше.

С апреля родители смогут выбрать для ребенка лагерь из реестра самостоятельно. В министерстве утверждают, что в этот реестр попадут только самые лучшие лагеря. При его формировании были учтены документы, подтверждающие качество предоставляемых услуг в предыдущие годы. Если в лагере было замечено хотя бы одно нарушение, он в реестр не попадает.

Неудовольствие системой организации летнего отдыха высказали туроператоры, которые считают, что Минтруда просто выкинуло их как лишнее звено из процесса. Но это уже другой вопрос, потому что туроператоры лишились дополнительного заработка.

Что касается детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, то для них стоимость содержания установлена в размере 17.07 руб. в сутки на территории области. За ее пределами эта категория детей в стационарных лагерях будет жить за 11.34 руб., в санаториях - за 18.24 руб.
На льготные путевки могут рассчитывать победители и призеры школьных олимпиад, многодетные семьи, семьи с доходом менее 2 прожиточных минимумов на одного человека.

Из областной казны на финансирование оздоровительной кампании для детей в 2017 г. выделят 345 млн руб.







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