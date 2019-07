Победители конкурса «Команды Республики Коми» придумали решения вопроса посещаемости мероприятий в регионе

Специалисты "Команды Республики Коми" разработали методы привлечения к событийному туризму.



Команда Республики Коми одержала победу в конкурсе. В ближайшие 3 года ее ждут курсы по госуправлению, финансам, экономике, другим дисциплинам, стажировки, участие в работе госорганов.



Первое задание для будущих управленцев - практикум. Резервисты разделились на команды по разным направлениям и представили решения определенной задачи. Специалисты сферы культуры разбирались с посещаемостью мероприятий в Коми.



За 40 минут было предложено 5 идей: поддержка бренда республики, использование технологий IT, СМИ для распространения полезной информации о регионе, создание обновленных программ мероприятий, развитие инфраструктуры (внедрение кадров, обучение кадров, развитие материально-технической базы). Для брендирования республики группа придумала слоган - Come in Komi.



Министр культуры Коми С. Емельянов и его зам К. Баранов оценили работу коллектива, отметив, что некоторые предложения можно применять на практике. Также Емельянов заявил, что конкурсанты включились в работу активно, поэтому такие люди важны для развития республики.