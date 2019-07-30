Карелия сможет принять авиатуристов на малых самолетах

>> Туризм >> 30.07.2019

Аэропорт Петрозаводска заключил соглашение о сотрудничестве с общественной организацией пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА), сообщил заместитель руководителя воздушной гавани Владимир Гашев. Он ожидает, что это событие привлечет в регион авиатуристов, которые перемещаются на собственных малых самолетах. Через территорию Карелии проходит воздушная трасса, которая связывает ее с Финляндией. В петрозаводском аэропорту имеется таможенный пункт, благодаря чему европейские воздушные суда смогут оформить свой въезд в Россию, а российские путешественники – вылетать в северные страны ЕС. Владимир Гашев уверен, что подписание соглашения позволит повысить популярность Петрозаводска среди путешественников из Европы и придать импульс развитию малой авиации в Карелии.

Теперь члены организации будут иметь в виду, что республика готова предоставить воздушный коридор, а также возможность дозаправиться. Для приема авиатуристов аэропорту потребуется обновление инфраструктуры, что в дальнейшем позволит развивать междугородние воздушные перевозки. Карелия также пытается возродить существовавший ранее маршрут, связывавший Архангельск, Петрозаводск и Хельсинки.

Владимир Гашев отметил, что к приему малых самолетов готовятся площадки в Костомукше, Пудоже, Песках и Сортавале. Сейчас они находятся в процессе реконструкции. АОПА уже разослала своим членам уведомления о возможности посещения Карелии и предоставила фотографии и описания имеющихся аэропортов.





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