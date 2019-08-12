К историческому парку "Бастионъ" в 2020 г. проложат дорогу

Республика Карелия >> Туризм >> 12.08.2019

О выделении денег из региональной казны на строительство дороги к музейному центру рассказал глава Карелии А. Парфенчиков во время рабочей поездки в Сортавалу.

6 месяцев назад в городе открылся исторический парк "Бастионъ", посвященный истории европейского и русского севера. Здесь, на бывшей птицефабрике, бизнесмен А. Тестов организовал музейные корпуса, в которых собрал экспонаты времен каменного века и моложе. Самым молодым экспонатам сейчас 75 лет. В комплексе есть электричество, водоснабжение.

Экспозиция парка интерактивная, поэтому посетители могут все потрогать руками, надеть на себя одежду викингов, посоревноваться в метании топоров,  копья, стрельбе из лука.

Парк заключил договора с ведущими турфирмами Карелии, Санкт-Петербурга и Ленобласти, поэтому туристический поток будет возрастать. Проблема только в плохих подъездных путях, поэтому нужна новая качественная дорога.

А. Парфенчиков обещал выделить в 2020 г. на это нужную сумму. На нее приведут в порядок отрезок в 1,65 км. Глава Сортавалы С. Крупин, горпоселение также примут участие в финансировании дороги.





Рекомендуем по теме:

26 мая начнется строительство дороги к с. Ненокса

В 2019 г. дороги к больницам в Карелии приведут в порядок

Скоростная "Ласточка" соединит Санкт-Петербург, Выборг, Сортавалу, горный парк "Рускеала"

В Кондопоге продолжается работа по созданию госучилища олимпийского резерва

В вотчину карельского Деда Мороза Талви Укко проложат дорогу

Строительство Белопорожских ГЭС закончат к концу 2019 г.


Побережье озера Лососинного стало первой природно-рекреационной территорией в Карелии

Мобильные планшетные устройства будут использовать на "скорых" в Коми

НАО вошел в число победителей конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства

В НАО появится база отдыха с арендой плавсредств и кузня

«Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве

Лучшие игровые автоматы Вулкан казино в 2019 году на casino-r.org

В детсадах Апатитов включат отопление
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета