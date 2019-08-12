К историческому парку "Бастионъ" в 2020 г. проложат дорогу
О выделении денег из региональной казны на строительство дороги к музейному центру рассказал глава Карелии А. Парфенчиков во время рабочей поездки в Сортавалу.
6 месяцев назад в городе открылся исторический парк "Бастионъ", посвященный истории европейского и русского севера. Здесь, на бывшей птицефабрике, бизнесмен А. Тестов организовал музейные корпуса, в которых собрал экспонаты времен каменного века и моложе. Самым молодым экспонатам сейчас 75 лет. В комплексе есть электричество, водоснабжение.
Экспозиция парка интерактивная, поэтому посетители могут все потрогать руками, надеть на себя одежду викингов, посоревноваться в метании топоров, копья, стрельбе из лука.
Парк заключил договора с ведущими турфирмами Карелии, Санкт-Петербурга и Ленобласти, поэтому туристический поток будет возрастать. Проблема только в плохих подъездных путях, поэтому нужна новая качественная дорога.
А. Парфенчиков обещал выделить в 2020 г. на это нужную сумму. На нее приведут в порядок отрезок в 1,65 км. Глава Сортавалы С. Крупин, горпоселение также примут участие в финансировании дороги.
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