Последний в этом году круизный лайнер посетил Мурманск
Вчера в мурманском порту пришвартовался круизный лайнер "Бремен", который стал последним туристическим кораблем в заполярной столице в 2019 г. Большая часть пассажиров судна – иностранцы, поднявшиеся на борт на Аляске, преодолевшие весь Северный морской путь за 3 недели и оказавшиеся в Мурманске.
"Бремен" - лайнер премиум-класса, специализирующийся на круизах-экспедициях по миру. Стоимость пребывания на корабле заоблачная, но ее немного оправдывают экскурсии, входящие в цену тура. Стоянка в Мурманске является частью программы круиза по пути в Норвегию. Пассажиров – около 100 человек из Швейцарии, Австрии, Германии. Им пришлось выложить за круиз минимум 50 тыс. евро.
Ранее в Мурманск заходил "Бремен", но другой, и это было перед ВОв.
Представитель туркомпании, обеспечивающей программу в городе, К. Мавлютова, рассказала, что в качестве экскурсии туристам предложили посещение ледокола "Ленин", музея русского Севера, обзорную экскурсию по городу и тур "Блины" в стиле русского чаепития.
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