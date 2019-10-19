Центр арктического туризма НАО прошел в финал регионального этапа премии "Маршруты России"

Три проекта НАО попали в шорт-лист участников конкурса из СЗФО, Центрального, Северо-Кавказского, Южного федерального округов. Презентация проектов состоится в Суздале 31 октября, а победители будут представлены в финале в Москве.



Участие в конкурсах положительно сказывается на имидже округа, расширяет его туристический потенциал. В состав комиссии входят представители туристической сферы, руководители организаций. Присутствие НАО на подобных мероприятиях дает возможность представить себя, помогает установить контакты, заинтересовать туристическими маршрутами.



Туристический центр округа представил два маршрута и один проект. "Большое арктическое приключение" – маршрут, включающий посещение мыса Святой Нос, Чешского маяка, стойбища оленеводов, каньона "Большие ворота", Каменного города. "Увезем тебя мы в тундру" – смешанный тур, дающий возможность посмотреть быт ненцев. "Северная экспедиция" – проект маршрута, предполагающий посещение заброшенного приморского села Носовая и Пустозерска.



