Центр арктического туризма НАО прошел в финал регионального этапа премии "Маршруты России"

Ненецкий автономный округ >> Туризм >> 19.10.2019

Три проекта НАО попали в шорт-лист участников конкурса из СЗФО, Центрального, Северо-Кавказского, Южного федерального округов. Презентация проектов состоится в Суздале 31 октября, а победители будут представлены в финале в Москве.

Участие в конкурсах положительно сказывается на имидже округа,  расширяет его туристический потенциал. В состав комиссии входят представители туристической сферы, руководители организаций. Присутствие НАО на подобных мероприятиях дает возможность представить себя, помогает установить контакты, заинтересовать туристическими маршрутами.

Туристический центр округа представил два маршрута и один проект. "Большое арктическое приключение" – маршрут, включающий посещение мыса Святой Нос, Чешского маяка, стойбища оленеводов, каньона "Большие ворота", Каменного города. "Увезем тебя мы в тундру" – смешанный тур, дающий возможность посмотреть быт ненцев. "Северная экспедиция" – проект маршрута, предполагающий посещение заброшенного приморского села Носовая и Пустозерска.

 





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