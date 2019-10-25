Экскурсию по предприятиям "Промышленная Вологда" провели для ветеранов горадминистрации
Участниками экскурсии стали ветераны горадминистрации и посетители КДЦ "Забота". Сначала экскурсантов привезли на текстильный комбинат. Это предприятие несколько лет находилось в простое. Его запустили в 2015 г. В рамках экскурсии вологжане посетили цех пряжи, ткацкий и отделочный цеха. Они увидели, как получается навой, как он превращается в суровье и в готовые изделия. 90% продукции предприятия – скатерти, халаты, постельное белье, банные принадлежности.
Далее экскурсанты отправились в Playrix, где разрабатывают игры для мобильных телефонов. Сегодня офисы компании есть в Москве, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Ростове. Компания входит в топ-5 разработчиков компьютерных игр в мире.
Затем экскурсия продолжилась на заводе специальных подшипников. Здесь на вопросы гостей отвечал заместитель гендиректора А. Голец.
Напомним, что экскурсии проводятся несколько месяцев и представляют разные сферы деятельности. Объектами посещения уже стали детсады, бассейны, центр для одаренных детей, "Кванториум", улицы, на которых проводится ремонт по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги".
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