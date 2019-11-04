Ночные экскурсии состоялись в столице Заполярья

Мурманская область >> Туризм >> 04.11.2019

Для любителей экзотики в Мурманске решили организовать ночные экскурсии. В ночь на 4 ноября в Мурманске организовали автобусные туры от местного краеведческого музея "Мурманск Night и Light". В их рамках можно было познакомиться с красотой ночного города, увидеть основные достопримечательности в иллюминации, которые стали частью экскурсионного маршрута, разработанного с учетом самых интересных локаций в ночное время. В поездках туристов сопровождали профессиональные гиды, которые рассказывали о городе.

Экскурсий "Мурманск – Night" было две. Один автобус отправился в путь в 24:00, второй – в 3:00. По маршруту "Мурманск – Light" автобус также выезжал два раза – в 1:00 и в 4:00. Автобусы отъезжали от ул. Павлова, 1 (здание музея). Каждая поездка длилась около одного часа.

Экскурсантов познакомили с вековой историей города, показали центральные улицы (пр. Ленина, пл. "Пять углов", ул. Челюскинцев, ул. К. Либкнехта), дали возможность прогуляться по ночному Театральному бульвару и Аллее влюбленных.





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