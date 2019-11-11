В ЯНАО открылась продажа билетов на субсидированные авиарейсы

Жители округа в 2020 году получили возможность совершать перелеты в Сочи, Москву, Симферополь и другие города на условиях фиксированных тарифов. Билеты доступны в кассах авиаперевозчика «Ямал» и на сайте. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.



В города, расположенные в южных регионах страны, жители округа смогут добраться почти за 10 тыс рублей, а поездка в Москву обойдется в 9,5 тыс рублей. Перелет по другим субсидированным маршрутам будет стоить 7 тыс рублей. Продажи началась за 6 месяцев до предполагаемого вылета, а билет в Сочи или Симферополь можно купить уже на следующий летний сезон. Для некоторых категорий путешественников предусмотрены дополнительные льготы, однако воспользоваться ими можно только при перелете без учета стыковочных рейсов один раз в год.



Субсидированные маршруты были выбраны жителями округа в рамках опроса, который был проведен профильным департаментом региона и авиакомпанией «Ямал».



В октябре глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что число субсидированных направлений вскоре будет увеличено с 6 до 30.