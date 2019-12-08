В Мурманске могут открыть чартерные рейсы на архипелаг Шпицберген

Сейчас из России на Шпицберген летают чартеры только из Москвы. Они используются для перевозки грузов и сотрудников к месту работы. Туристы среди пассажиров встречаются редко. Но туристические компании задумываются о чартерных рейсах, о чем сообщил замруководителя Федерального агентства по туризму С. Корнеев.



Он отметил, что населенные пункты Шпицбергена пользуются спросом у туристов, но добираться туда неудобно, поскольку туристам приходится добираться через Норвегию. Для увеличения турпотока и обеспечения российского присутствия необходимо решить инфраструктурные и транспортные задачи. Нужна реконструкция причалов в пос. Баренцбург, Пирамида. Это позволит увеличить поток пассажиров, повысит доступность объектов. Есть вероятность, что из Мурманска на архипелаг будут летать еженедельные рейсы с февраля по сентябрь.



Сейчас чартеры "Государственного треста "Арктикуголь" летают на Шпицберген из Москвы. Дополнительно с территории России можно долететь только с пересадкой в норвежских Осло или Тромсе.