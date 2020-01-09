Журнал Edge опубликовал статью о Кировске

Житель Мурманска Д. Новицкий побывал на горнолыжном курорте в Финляндии и нашел на прилавке местного магазина журнал Edge со статьей о Кировске. Журналисты в публикации рассказывали о лыжных курортах и "Снежной деревне".



В статье отмечается. Что маленький городок у подножья гор является одним из центров горнолыжного спорта России, где с 1937 г. проводятся всероссийские соревнования. Здесь работают горнолыжные комплексы "Большой Вудъявр" и "Кукмсвумчорр". Первый находится на южных и северных склонах горы Айкуайвенчорр и располагает 5 бугельными подъемниками, кресельным и гондольно-кресельным подъемниками. Второй находится на южном склоне горы Кукисвумчорр, имеет 6 трасс, 3 бугельных подъемника и беби-лифт. 6 лет назад открыта гондольно-кресельная канатка на северном склоне Айкуайвенчорр.



Окрестности Кировска подходят для занятием фрирайдом, поэтому здесь проводится этап Freeride World Qualifier 1, Khibiny Open Cup.



В городе зимой световой день длиться с середины марта до 9 мая, и этот период считается высоким сезоном.