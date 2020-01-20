Туристы по достоинству оценили молочную продукцию Вологодчины

Вологодская область >> Туризм >> 20.01.2020

Во время новогодних праздников в Вологодской области побывали тысячи туристов. Они успели оценить молочные бренды региона, особенно местное масло, приготовленное по старинным рецептам.

Многие узнают о масле от сотрудников музея "Семенково". Причина, по которой многие приезжают в Вологду, - самобытность региона и желание познакомиться с местными брендами, именно поэтому гастрономическому туризму уделяется огромное внимание. Поводом для приезда в Вологду является молочная продукция, особенно отмеченная товарным знаком "Настоящий Вологодский продукт".

Этим знаком отмечено масло и кефир от УОМЗ им. Верещагина. Эти продукты имеют насыщенный сливочный вкус и ореховый привкус. Масло отлично дополняет вкус каши, с ним получаются вкусные бутерброды.  Кстати, некоторые виды масла продаются в специальных подарочных упаковках, поэтому их можно купить в качестве вкусного сувенира родственникам и друзьям. Молочное направление в Вологде будет развиваться и далее, над чем активно работает департамент туризма.





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