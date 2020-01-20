Вологодский кремль начал организовывать экскурсии по выходным дням

Гостей Вологды приглашают узнать историю края и природы Севера. С 18 января туристы могут посетить Вологодский музей-заповедник с экскурсией "Путешествие по земле Вологодской".



Посетителей ждет знакомство с северной фауной и с исчезающими видами в том числе. В рамках прогулки можно побывать в торжественных палатах И. Золотого, узнать историю каждого зала. Палаты относятся к зданиям Архиерейского двора. Здесь воссоздан интерьер начала XIX в, галереи парадных, клировых, портретов коллекции музея. Здесь есть 5 изразцовых печей. Экскурсия будет интересна любителям истории.



Вторая часть экскурсии посвящена истории края с древних времен, изучению археологических материалов, изделий ремесленников, памятников прошлых столетий.



Экскурсии выходного дня могут быть интересны не только туристам. Они традиционно пользуются спросом у школьников, которых на выходные привозят из разных уголков Вологодской области и соседних регионов. По плану экскурсии будут проводиться до конца февраля каждую субботу и воскресенье.