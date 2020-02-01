В Поморье намерены продвигать новые внутренние и въездные турмаршруты

Архангельская область >> Туризм >> 01.02.2020

Зампредседателя правительства региона А. Вахрушев встретился с главой крупного туроператора по вопросу взаимодействия с органами власти А. Сирченко. Новый оператор намерен в ближайшее время выйти на региональный туристический рынок.

Стороны обсудили популяризацию и продвижение перспективных въездных и внутренних маршрутов в Архангельской области. Приход оператора в регион говорит о том, что у Поморья есть потенциал, есть с чем работать. Приоритетом в работе станет продвижение Архангельской области, ее ключевых достопримечательностей - Соловков и Каргополя. Также рассматривается реализация турпроекта "Дорогами Ломоносова", и этому проекту нужны партнеры.

Также компания планирует открыть в 2020 г. турмаршруты по военным местам, приуроченные к 75-летию Победы в ВОв.

А. Сирченко отметил, что готов работать по маршрутам, сформированным местными туроператорами, продвигая регион, решая задачу патриотической направленности. Сейчас идет обсуждение планов по подписанию договоренности о сотрудничестве в области туризма с властями Архангельской области.





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