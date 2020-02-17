В Сортавальском районе провели проверку туристических автобусов

Рейд инспекторов ГИБДД прошел на дороге в направлении горного парка Рускеала. Проверялись все туристические автобусы. Инспекторы беседовали с водителями и пассажирами, выясняя, как их автобусы соблюдали ПДД в рамках поездки. Также у пассажиров спрашивали о качестве дорог, по которым приходилось ехать.



Всего инспекторы проверили 5 туравтобусов. Их интересовало, как водители соблюдают режим труда, отдыха, применяют ли во время движения ремни безопасности.



Оказалось, что в проверенных автобусах водители правила не нарушают как при перевозке взрослых, так и перевозке групп детей. Но такое мнение сложилось лишь со слов пассажиров и водителей, и проверить это никак нельзя. Результаты такой проверки вряд ли можно считать объективными, поскольку и те и другие были не заинтересованы в проволочках на дороге. Они хотели скорее доехать до пункта назначения и задержки на беседы с инспекторами их не радовали. В такой ситуации люди могли говорить все, что угодно, лишь бы быстрее продолжить свой путь.