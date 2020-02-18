Горящие туры в Турцию: пять причин для майского отпуска

>> Туризм >> 18.02.2020

Морской отдых — обязательное условие незабываемых турецких каникул. Но существует по крайней мере пять причин, почему стоит выбирать горящие туры в Турцию и весной.

Термальные источники

Памуккале — природная достопримечательность и гордость Турции. Горячие бассейны естественного происхождения — белоснежные травертиновые террасы с целебной водой. Температура ее не меняется — это +35 ? и зимой, и летом. 

Конечно, посещать причудливые горные купальни приятнее всего в холодное время года, а также весной. Цены на путевки в Турцию зависят от сезона, а Памуккале служит альтернативой морю в любое время.

Новый аквапарк

Крупнейший аквапарк в Европе и новая точка на туристической карте Турции —  Legend of Aqua. Прокатитесь на водных горках, посетите торговое авеню вокруг водного канала, по которому нужно передвигаться в лодке, и полюбуйтесь на стометровый замок.

Детей можно оставить развлекаться в бесплатном детском клубе, пока взрослые отдохнут в ресторане «Немо». Заведение предлагает ужин с видом на бассейн с акулами и скатами. Посетите кафе, даже отдыхаете по системе «все включено».

Старинный городок

В свободное время отправьтесь в городок Каш, где поднимитесь на руины амфитеатра, чтобы любоваться пейзажами и морской бухтой. Каш популярен и основательным подходом к дайвингу — тут есть курсы и аренда снаряжения, а еще лучшие подводные ландшафты в Турции.

В поселке много нетипичных кафе, ресторанчиков и уличных лотков с вкуснейшим искандер-кебабом — национальным блюдом Турции.

Черепаший пляж

Раннее бронирование туров в Турцию позволяет спланировать посещение черепашьего пляжа. Находится он в Дальяне на берегу Эгейского моря. Черепахи Каретта-Каретта каждую ночь откладывают яйца, которые по утру собирают работники черепашьего госпиталя. Любой желающий может стать волонтером и помочь переносить детенышей. 

На побережье стоит задержаться. Здесь чистый песок, много шезлонгов, а береговая линия усеяна кафешками.

Пристань гурманов 

Чтобы быстрее выбрать тур в Турцию, посмотрите на фотографии пристани Гечек. Это рай для любителей шопиться на колоритных рынках. Здесь можно купить качественные вещи, одежду и сладости местного производства.

Переведите дух после покупок в приморских ресторанах, где подают блюда из морепродуктов. Террасы кафе находятся у причалов и покачивающихся на волнах яхт.

Туристические туры в Турцию — приключение, которое не зависит от сезона. Команда Poehalisnami.kz приглашает вас встретить весну в самых интересных уголках страны.





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