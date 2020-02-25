НАО примет участие в проекте «Туризм для старшего поколения»

"Туризм для старшего поколения" – федеральный проект, в котором примет участие НАО. Он вошел в план мероприятий по турнаправлению в РФ и приурочен к 75-й годовщине Победы в ВОв. Проект курируют Минтруд и Минэкономразвития РФ, а также общественные организации, работающие в рамках нацпроекта "Демография".



Сначала проект хотят запустить в качестве пилота, посмотреть, как он будет работать. Подобный проект на федеральном уровне уже есть, но он детский. В его рамках детей возят по местам боевой славы страны, и каждый год на него выделяется около 300 млн руб.



Губернатор округа А. Цыбульский рекомендовал Т. Логвиненко, курирующей вопросы развития туризма в НАО, проработать возможность участия в планируемом проекте. Людям старшего поколения нужно дать возможность посетить интересные туристические места, в том числе связанные с ВОв.



У НАО есть предложения от авиакомпаний организовать соцпроекты в области туризма. В частности, можно было бы наладить авиарейсы в рамках проекта "Туризм для старшего поколения".