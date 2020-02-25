Три проекта НАО будут участвовать во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»

Ненецкий автономный округ >> Туризм >> 25.02.2020

Полуфинал конкурса состоится 17 марта в Салехарде. Конкурс "Мастера гостеприимства" организует Федеральное агентство по туризму на базе платформы "Россия – страна возможностей", а также Общенациональный союз индустрии гостеприимства. Самые лучшие проекты будут поддержаны материально и распространены в регионах России.

Всего на конкурс подано 20 тыс. заявок со всех уголков страны, в ? финала оказались 2 тыс. От Ненецкого округа на конкурс направлено 5 проектов, и 3 попали в полуфинал. Представители НАО будут защищать проекты в Салехарде.

Победителями проектов стали глава Центра Арктического туризма С. Мишин с "Фестивалем полярной мозаики", помощник директора Центра развития бизнеса округа Е. Ермолина с "Разработкой персонажа, позиционирующего округ", глава Центра кластерного развития округа С. Афанасьев с "Созданием турмаршрута по Нарьян-Мару". Все проекты интересны, и каждый уникален и призван развивать турпотенциал региона, способствовать наращиванию турпотока не только в столицу НАО.





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