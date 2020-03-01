Во Франции представили турпотенциал Коми

Республика Коми >> Туризм >> 01.03.2020

В Париже озвучили 10 причин побывать на Русском Севере. Делегация Коми во главе с С. Гапликова приняла участие в мероприятиях культурного проекта "Русские сезоны". Он реализуется четвертый год и направлен на укрепление связей между РФ и зарубежными государствами.

В этот раз запланировано 400 мероприятий в Бельгии, Франции, Люксембурге. Принимать участие в них будут ведущие учреждения искусства, творческие коллективы из Коми. На деловой программе французам презентовали инвестпроекты, предложили взаимодействие в сфере туризма, сельского хозяйства.

Особого внимания  была удостоена презентация турпотенциала Коми, в том числе брендовый маршрут на плато Маньпупунер - уникальный пример экотуризма. Регион обладает удобной логистикой, развитой отельной инфраструктурой, проводит масштабные события, к примеру, Международный фестиваль "Сыктывкара тулыс", праздники "Ижемский Луд" и "Усть-Цилемская горка". Французов заинтересовал регион, поскольку он связан с художником В. Кандинским, чье становление проходило под влиянием зырянской культуры.





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