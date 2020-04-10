Отели и турбазы Карелии проверит санслужба

Республика Карелия >> Туризм >> 10.04.2020

Вчера и сегодня  будут проверены все отели, турбазы и другие места размещения людей, согласно распоряжению главы республики А. Парфенчикова.

Все организации, которые предоставляют услуги коллективного размещения людей, смогут продолжить работу только если их включат в специальный список после проверки. Это требование является обязательным в условиях ситуации с коронавирусом.

Роспотребнадзор, администрации районов совместными усилиями обследуют все средства размещения. Будут проверяться все клиенты с симптомами респираторных заболеваний. Также будет проверено соблюдение ограничений и требований, установленных в Карелии. До 1 июня всем турбазам и отелям принимать постояльцев запрещено, но выгнать уже проживающих они не имеют право.

Если отель соблюдает все нормы безопасности, а его постояльцы не болеют, заведение включат в перечень имеющих право на работу. Действия Роспотребнадзора направлены на контролирование ситуации с распространением коронавируса и недопущение новых случаев заболевания в республике.





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