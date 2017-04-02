Правительство Коми ищет авиаперевозчика из Сыктывкара в Симферополь

Авиамаршрут "Сыктывкар-Симферополь-Сыктывкар" вошел в дополненный список авианаправлений, подлежащих субсидированию за счет бюджета федерации. Постановление правительства России подписали 24 марта, и теперь маршрут полетов должен идти в обход Украины. В такой ситуации самолеты Embraer "Комиавиатранса" без дозаправки могут доставить пассажиров из Сыктывкара в Симферополь только с 50% загрузкой борта. Это делает полеты бессмысленными с точки зрения экономии, поэтому правительство Коми обеспокоено поиском нового авиаперевозчика.



В настоящий момент цена билета на рейс "Сыктывкар-Симферополь" составляет 3750 руб., не считая комиссионных сборов. За пассажира авиаперевозчику будут компенсировать из казны страны 3 тыс. руб.



Раньше самолеты из Сыктывкара летели в Симферополь через Луганск и Донецк, но в целях безопасности нужно искать другие пути, проходящие над территорией России. Напрямую самолеты Embraer могут взять полный борт и долететь до Крыма, но по дуге им топлива не будет хватать.



Летать по маршруту будут чартеры или лукостеры. Авиаперевозчики решают, насколько для них этот маршрут будет экономически обоснованным. Если будет положительное решение, будет решаться вопрос стыковки расписаний. Этот маршрут может заинтересовать в основном тех авиапаревозчиков, которые уже летают в Крым.



В Минпроме поясняют, что сейчас, когда летать на Донецкой и Луганской областями небезопасно, самолетам приходиться делать большой крюк и лететь через Анапу, а это к 2 тыс. км плюс еще 500. Перелет Эмбраеров" рассчитан на 2,6-2,8 тыс. км. Но нужно учитывать вероятность непредвиденных ситуаций, ухудшения погодных условий, по которым воздушному судну придется находиться в небе больше положенного времени, и в этом случае топлива на то, чтобы сесть на другом аэродроме, может не хватить.











