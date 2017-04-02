Правительство Коми ищет авиаперевозчика из Сыктывкара в Симферополь

Республика Коми >> Туризм >> 02.04.2017

Авиамаршрут "Сыктывкар-Симферополь-Сыктывкар" вошел в дополненный список авианаправлений, подлежащих субсидированию за счет бюджета федерации. Постановление правительства России подписали 24 марта, и теперь маршрут полетов должен идти в обход Украины. В такой ситуации самолеты Embraer "Комиавиатранса" без дозаправки могут доставить пассажиров из Сыктывкара в Симферополь только с 50% загрузкой борта. Это делает полеты бессмысленными с точки зрения экономии, поэтому правительство Коми обеспокоено поиском нового авиаперевозчика.

В настоящий момент цена билета на рейс "Сыктывкар-Симферополь" составляет 3750 руб., не считая комиссионных сборов. За пассажира авиаперевозчику будут компенсировать из казны страны 3 тыс. руб.

Раньше самолеты из Сыктывкара летели в Симферополь через Луганск и Донецк, но в целях безопасности нужно искать другие пути, проходящие над территорией России. Напрямую самолеты Embraer могут взять полный борт и долететь до Крыма, но по дуге им топлива не будет хватать.

Летать по маршруту будут чартеры или лукостеры. Авиаперевозчики решают, насколько для них этот маршрут будет экономически обоснованным. Если будет положительное решение, будет решаться вопрос стыковки расписаний. Этот маршрут может заинтересовать в основном тех авиапаревозчиков, которые уже летают в Крым.

В Минпроме поясняют, что сейчас, когда летать на Донецкой и Луганской областями небезопасно, самолетам приходиться делать большой крюк и лететь через Анапу, а это к 2 тыс. км плюс еще 500. Перелет Эмбраеров" рассчитан на 2,6-2,8 тыс. км. Но нужно учитывать вероятность непредвиденных ситуаций, ухудшения погодных условий, по которым воздушному судну придется находиться в небе больше положенного времени, и в этом случае топлива на то, чтобы сесть на другом аэродроме, может не хватить.









Рекомендуем по теме:

Новый самолёт ТВС-2МС начал курсировать в НАО

Студенты Сыктывкара могут на лето устроиться проводниками в поезда РСО

Нарьян-Марский объединенный авиаотряд закупил новые самолеты ТВС-2МС

Глава Коми С. Гапликов предложил провести в Ухте "Worldvision"

Китайский инвестор заинтересовался будущим глубоководным портом в Архангельске

Сыктывкар лишился возможности стать местом проведения празднования 96-летия республики


Форум "Арктика. Сделано в России" пройдет в г. Малые Корелы

В Архангельске построят экспоцентр за 342 млн руб.

50% жилищных кредитов Сбербанка в Архангельской области выдаются онлайн

Молодежное правительство Коми побывало в избиркоме

В Мурманске закончился педагогический форум на тему экологического образования

Ледокол "Новороссийск" во время форума "Арктика - территория диалога" станет отелем

Соломенскому лесозаводу нужны инвестиции в размере 1 млрд руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета