В четырех "Ласточках" Карелии появится wi-fi за 3,3 млн руб.

Республика Карелия >> Туризм >> 27.04.2017

В поездах "Ласточка", курсирующих по маршруту Петрозаводск-Санкт-Петербург, собираются организовать доступ к wi-fi. Эта услуга в электропоездах есть во всех цивилизованных странах, но до России все доходит с опозданием. Об этом говорили на заседании Госкомиссии по подготовке к юбилею Карелии. Решение оснастить 4 поезда оборудованием для беспроводного интернета приняли в Минкомсвязи. Работы обойдутся в 3,3 млн руб., которые выделить должны РЖД.

На железных дорогах Карелии наблюдаются проблемы в области грузовых перевозок. У республики накаляются отношения с поставщиками вагонов, и претензии по причине антиконкурентных действий предъявляют обе стороны. Например, обычный щебень вывезти из Карелии стало настоящей проблемой, и республиканские власти обвиняют в этом железную дорогу.

Правительство Карелии сообщило УФАС, что для республики предоставляется значительно меньше вагонов для вывоза щебня, при этом цены услуги перевозчика выросли. Врио главы Карелии А. Парфенчиков считает, что производителям щебня в Воронежской области и Белоруссии предложили более выгодные цены, а карельских производителей отсекли от рынка. Это стало следствием дисбаланса вагонного парка и наносит ущерб региону и бюджетообразующим компаниям и создает предпосылки для социальной напряженности. Антимонопольщики с этим соглашаются, так как недовольство политикой РЖД и ФГК имеет место не только в Карелии.

По данным, которые предоставил глава республики Парфенчиков, в прошлом году в Карелии обеспечение полувагонами ФГК в 1,5 раза уменьшилось, а в регионах-конкурентах возросло, что говорит о том, что Карелию лишили возможности зарабатывать за счет других компаний. Но ФГК заявляет, что в первом квартале погрузка по ОЖД в Карелии увеличилась до 3,8 тыс. вагоноотправок, хотя ранее их было 1,6 тыс.





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