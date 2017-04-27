В Карелии намерены развивать "красный" туризм
В Карелии намерены развивать "красный" туризм. В частности, китайских туристов планируют привозить на места съемок фильма "А зори здесь тихие". Такой турпродукт появился в рамках сотрудничества с провинцией Фуцзянь (КНР).
Встреча представителей Китая и Карелии состоялась в рамках заседания Госкомиссии по подготовке к вековому юбилею Карелии. Здесь рассматривались новые туристические предложения и перспективные направления, такие как экотуризм, посещение памятников и военно-исторических объектов, связанных с наследием СССР. "Красный" туризм всегда вызывал интерес у китайских туристов, поэтому благодаря им, объекты культурного наследия Карелии могут получить вторую жизнь. Так считает врио главы республики А. Парфенчиков.
В 2017 г. отмечается столетие Октябрьской революции, и это может быть использовано, как повод привлечь в регион туристов. Китайские туристы специфичны и отличаются от туристов других стран. Трудно найти в мире страну, где фильм "А зори здесь тихие", снятый в Карелии, пользовался бы большой популярностью, так как в Китае. Турмаршрут, связанный с местами съемок, наверняка заинтересует гостей из Поднебесной.
Также китайским туристам планируют представить популярные бренды Карелии, такие как музей-заповедник Кижи, книга о котором есть даже на китайском языке.
Парфенчиков считает, что нужно пересмотреть маршруты к известным туристическим брендам Карелии, и в первую очередь к Кижам. Сейчас в Карелии наблюдается недостаток трасс хорошего качества, поэтому есть необходимость строительства автомагистрали до Заонежья. Это дало бы возможность туристам максимально быстро попадать к главной туристической достопримечательности региона, не испытывая дискомфорта в дороге.
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