Норвежцы раскритиковали саамский центр "Самь сыйт" за несоответствие истории

Мурманская область >> Туризм >> 30.05.2017

Тематический саамский парк, который находится недалеко от Мурманска, вызывает у знающих людей много вопросов. Здесь полно кроликов, индийских тотемов и флисовой одежды, и большинство экспонатов к народам Севера никакого отношения не имеют. Недавно парк посетил норвежский профессор И. Бьерклунд, которого увиденное неприятно удивило. Особенно он был недоволен тотемными столбами, которых коренные жители Севера никогда не видели.

Профессор назвал саамский парк позором для историков и нелепым цирком, который показывает, что саамы невидимы. Прежде чем создавать подобные парки, нужно руководствоваться советами историков, а не тыкать в землю все что под руку попадется в надежде привлечь туристов. В дохристианской религии в этой местности были представления о божествах, но с тотемными столбами под 3-4 м они точно дела не имели. В парке антураж доведен до абсурда.

Напомним, что 50 участников северного региона Норвегии приехали на ежегодный норвежско-российский культурный форум в Мурманской области. В рамках мероприятия они побывали в комплексе "Самь сыйт" - этнографическом центре, который вызвал у норвежцев смешанные чувства.

Они считают ситуацию трагичной, потому что они потратили два часа дороги, чтобы добраться к полянке с двухметровым забором из досок, выкрашенных в цвета саамского флага. Норвежцам показали цирк с индейскими нотками, а у деревянных статуй можно было попросить спутника жизни или выздоровления. Сначала северные гости думали, что это такой розыгрыш, но когда поняли, что в Мурманске серьезно это считают саамским парком, стало очень грустно.

Также гости рассказали норвежскому телевидению, что видели в клетках раненых кроликов, а по территории гуляли голодные олени.

Очень огорчает тот факт, "Самь сыйт" не хранит в себе ничего от истории, рассчитан исключительно на не очень осведомленных в истории туристов, в том числе иностранных. Особенно сюда любят приезжать китайцы.





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