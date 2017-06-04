В Коми решали вопрос брендирования региона

Республика Коми >> Туризм >> 04.06.2017

Уникальность Коми, которая могла бы послужить базой для создания бренда республики, обсудили в рамках дискуссионной площадки в региональном отделении "Единой России".

Тема позиционирования Коми является спорной. Согласно соцопросу жителей республики 76,7% опрошенных считали, что республике нужен бренд и только 12,2% почитали, что можно без него обойтись.

Вопрос о необходимости финансирования брендирования Коми нашел поддержку у 48,9% опрошенных. Но вопрос о том, чем уникальна республика, вызывал трудности с ответом. 66% посчитали, что визиткой Коми может стать природа, хотя этим же может гордиться и соседняя Карелия.

В качестве примера удачного брендирования был представлен опыт Вологодской области, которая сейчас позиционируется как "Душа русского Севера". Это сказывается положительно на имидже региона, способствует привлечению туристов, а значит, развитию экономики.

Коми у многих ассоциируется с химией, но на этом акцент в брендировании делать не стоит, потому что после такого пиара никто не поверит, что в Коми все в порядке с экологией. Акцент на полезные ископаемые также делать не стоит, потому что 80% из них заморожены, а промышленная тематика мало интересна большинству людей.

Бренд республике нужен, но он должен быть поддержан всеми ее жителями, должен вызывать позитивные эмоции у приезжих и гордость местного населения. Он должен быть одинаково хорош для продвижения за пределами России и внутри страны. С этой целью будет создана творческая лаборатория, которая будет работать по продвижению РК в соцсетях, потому что это сегодня один из главных источников распространения информации. Как пример можно привести Юлю Самойлову, которая сделала свою родину известной на всю Россию и даже зарубежные страны, практически не преследуя цель продвижения республики.





Рекомендуем по теме:

Подтверждать право на субсидию пенсионеры Коми будут раз в год

Страусами и рыбалкой собираются привлекать туристов в Коми

Poly Group вложит 5,5 мдрд долларов в строительство магистрали "Белкомур"

Сыктывкар лишился возможности стать местом проведения празднования 96-летия республики

В Коми отмечают 25-летие флага республики

Элитный поезд "Сияние Севера" выставлен на торги за 267,5 млн руб.


Прием инкассаторских сумок

В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны"

Кардшаринг сервер - просмотр ТВ без переплаты

Снижение рождаемости зафиксировано в Мурманской области

В сгоревшую Плесецкую библиотеку собирают книги

Концерт для ветеранов ВОв "Хрустальные звездочки" прошел в Петрозаводске

В Коми заинтересовались картофелем из Архангельска и холмогорскими коровами
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета