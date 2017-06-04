В Коми решали вопрос брендирования региона

Уникальность Коми, которая могла бы послужить базой для создания бренда республики, обсудили в рамках дискуссионной площадки в региональном отделении "Единой России".



Тема позиционирования Коми является спорной. Согласно соцопросу жителей республики 76,7% опрошенных считали, что республике нужен бренд и только 12,2% почитали, что можно без него обойтись.



Вопрос о необходимости финансирования брендирования Коми нашел поддержку у 48,9% опрошенных. Но вопрос о том, чем уникальна республика, вызывал трудности с ответом. 66% посчитали, что визиткой Коми может стать природа, хотя этим же может гордиться и соседняя Карелия.



В качестве примера удачного брендирования был представлен опыт Вологодской области, которая сейчас позиционируется как "Душа русского Севера". Это сказывается положительно на имидже региона, способствует привлечению туристов, а значит, развитию экономики.



Коми у многих ассоциируется с химией, но на этом акцент в брендировании делать не стоит, потому что после такого пиара никто не поверит, что в Коми все в порядке с экологией. Акцент на полезные ископаемые также делать не стоит, потому что 80% из них заморожены, а промышленная тематика мало интересна большинству людей.



Бренд республике нужен, но он должен быть поддержан всеми ее жителями, должен вызывать позитивные эмоции у приезжих и гордость местного населения. Он должен быть одинаково хорош для продвижения за пределами России и внутри страны. С этой целью будет создана творческая лаборатория, которая будет работать по продвижению РК в соцсетях, потому что это сегодня один из главных источников распространения информации. Как пример можно привести Юлю Самойлову, которая сделала свою родину известной на всю Россию и даже зарубежные страны, практически не преследуя цель продвижения республики.