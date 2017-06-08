В Коми начался туристический сезон

Республика Коми >> Туризм >> 08.06.2017

В Коми начался туристический сезон. Ему предшествовала пресс-конференция в формате видео-конференции с подключением из всех районов республики и представительств РК в Санкт-Петербурге и Москве. В Коми туристический летний сезон торжественно решили открыть первый раз, о чем подробно рассказал министр культуры и туризма республики С. Емельянов.

Руководители местных турфирм рассказали о турах по республике для туристов из Коми и гостей из других регионов и из-за границы. Для них подготовлена обширная программа, которая охватывает все достопримечательности республики, культурные исторические и природные. Стоить туры будут 1,3 - 23,5 тыс. руб. и занимать от одного дня до 14 дней.

Представители Ухты, Вуктыла, Сыктывкара, Воркуты, Усть-Цилемского, Печорского, Троицко-Печорского, Ижемского, Корткеросского районов презентовали праздничные мероприятия и фестивали, которые состоятся на их территориях летом. Все они заканчиваются дискотеками. Это могло бы стать фишкой Коми.

Емельянов отметил, что отрасль туризма правительством Коми рассматривается как существенный ресурс в развития территории. Туристский рынок стоит на пороге нового этапа развития. На днях в Доме печати Сыктывкара открыли Туристский информационный центр, который будет обеспечивать информацией обо всех туристских продуктах, отелях, санаториях, городских праздниках, местах, где можно отдохнуть с семьей, наслаждаясь северной природой.

Емельянов призвал представителей всей областей по максимуму использовать свои ресурсы для привлечения туристов, чтобы не было не охваченных территорий и объектов, достойных внимания приезжих. Летний сезон на севере слишком короткий, чтобы разбазарить его на пустые обещания, поэтому нужно сделать так, чтобы гостей в Коми было больше, и чтобы все они захотели сюда вернуться.





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