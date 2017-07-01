В Мурманск зашел первый в этом году круизный лайнер Silver Cloud

Мурманская область >> Туризм >> 01.07.2017

Вчера в морпорт Мурманска зашел круизный лайнер Silver Cloud Багамских островов. В столицу Заполярья редко заходят уникальные иностранные судна, но с началом туристического сезона их становится больше. Пресс-центр мурманского филиала Росморпорта сообщает, что судно состоит из 470 пассажиров и экипажа. Все они собираются за день осмотреть город и его достопримечательности.

Silver Cloud - это лайнер с широкими спектром услуг класса "премиум": бары, рестораны, салоны красоты, бассейны, джакузи и спортзал. Цена билета на судно - от 450 тыс. руб. После Мурманска его пассажиры отправляться любовался норвежскими фьордами в Алту.

На борту судна туристы из разных стран, от Новой Зеландии до США. Многие из них в России оказалась впервые, поэтому им вдвойне интересно сойти здесь на берег. В арктическом городе им нравится все, но они совершенно не могут приспособиться к тому, что приходиться ложиться спать в то время как в небе светит солнце.

Для многих этот круиз давняя мечта увидеть природу Арктики, популярным день, посетить новые места, а главное развеять мифы о том, что это много льда, белых медведей и нелюдимых людей.

Туристы с интересом посещают города Кольского полуострова, ходят на обзорные экскурсии, занимаются шоппингом. И. Ковалева, гид-переводчик, рассказала, что туристы восхищаются природой и морем. Но есть и такие, у кого Мурманск никаких особых эмоций не вызвал.

Напомним, что в летний сезон в порт Мурманска прибудут еще несколько судов, но их очень мало, что говорит о том, что это направление у иностранных туристов не пользуется большим спросом. Им гораздо интереснее посетить Норвегию с ее уникальными природными красотами, нежели посещать Мурманск, где нет ничего впечатляющего.





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