В Мурманске открылась экотропа в парке на Пяти Углах

Мурманская область >> Туризм >> 01.07.2017

Новый природно-исторический маршрут первым прошел замгубернатора области Е. Никора с работниками Минприроды, создателями и школьниками из оздоровительного лагеря при восьмой гимназии.

Заслуженный эколог страны и сотрудница заповедника Пасвик О. Макарова стала одной из тех, кто разработал проект и стал его идейным вдохновителем. Создание маршрута в городе планировалось давно, и теперь она открыта в таком формате, что здесь можно не просто изучать биологию, но и гулять. Кстати, в осенний и весенний период сюда будут приводить школьников во время уроков биологии, потому что это лучший способ запомнить информацию о местной флоре.

На тропе есть интересные растения, рядом с которыми уставлены таблички с их русским и латинским названием, также есть фонтан, детский уголок.

В парке произрастают 30 видов растений, среди которых барбарис, рябина, кизильник блестящий, черемуха, венгерская сирень, лиственница и много видов цветов.

Е. Никора отметил, что теперь в городе есть еще одно напоминание о том, что природу нужно охранять и в городе, и за его пределами. Здесь есть возможность узнать, какие растения растут в Мурманской области, и рассказать об этом друзьям и родителям. Экотропа своего - эксперимент, который должен показать себя с лучшей стороны.

Напомним, что это второй природно-исторический маршрут в городе. Первый в 2016 г открыли в сквере на Ленинградской.

Для того чтобы изучить содержание маршрута тропу, можно следовать по табличкам. Также есть брошюры с очерками о столице Заполярье, климате севера, снимками животных, растений. Они есть во всех районах города, а при необходимости всю нужную информацию можно прочитать на официальном сайте Минприроды и экологии Мурманской области.





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