В поселке Коквицкая гора нашли способ привлечения туристов

Мурманская область >> Туризм >> 02.07.2017

Многие жители деревень традиционно стремятся уехать в город, где жизнь кажется легче и возможностей найти работу больше. Лишь немногие перебираются в обратном направлении и могут начать свое дело в деревне. Сейчас, когда агротуризм и погружение в деревенские будни стали интересными для многих туристов, идея создания деревенской усадьбы стала приносить свои плоды.

В деревне на Коквицкой горе открыли для туристов усадьбу, где гостям предлагают погреться у русской печки, попробовать вкуснейший грибной суп, запеченную в печке кашу с мясом и рыбу с хрустящей корочкой, а на десерт пироги с начинкой из местных ягод и чай из самовара.

Для того чтобы открыть такой дом-усадьбу, пришлось приложить немало усилий и потратить не один год. Делалось это под руководством инструктора-педагога по туризму из Центра детского и юношеского туризма Микуня С. Бобиной.

Коквицкая гора – это 12 деревень и село. Каждое имеет свою "изюминку". В деревне Сюлатуй - это святой источник, в деревне Гажакерес - деревенская община, в Эжолты есть камень "ыджыд из", на котором приплыл из Усть-Выми С. Пермский святить местных жителей (камень помогает в лечении многих болезней).

"Марьюш ордын" – усадьба, которая принимает сотни туристов, стремящихся увидеть заповедные места и отведать местной кухни. Но жители деревни не все поддерживают эту идею, потому что считают, что туристы только нарушают природную идиллию. Но туристам такой вид гостевого туризма нравится. Некоторые приезжают сюда не один раз, чтобы получить новые эмоции, недоступные в больших городах. Кроме того, как бы хорошо человек не готовил, русскую печь и чай из самовара в городе ничто заменить не может, именно поэтому такой вид туризма особой популярностью пользуется у жителей мегаполисов.





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