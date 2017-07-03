В Карелии выступают против введения курортного сбора

Координационный Совет региона и исполком отделения "Единой России" провели круглый стол по вопросу развития туризма в Карелии.



23 июня госдума приняла решение о введении курортного сбора. Это была вынужденная мера для регионов, которые нуждаются в дополнительных финансовых вливаниях в сферу туризма. Господдержка сферы не увеличивается, а развивать туризм нужно. Но вопрос введения сбора должен дополнительно обсуждаться. В Карелии поддерживать туризм нужно, но нельзя рассчитывать на то, что в регион потекут огромные финансовые потоки. Для начала нужно налаживать систему привлечения и работу с отдыхающими, и только оптом думать о том, как поддерживать ее функционал.



Эксперты пояснили, что идея сбора не нова, но в существующей интерпретации для региона не подходит, потому что большая часть гостей приезжает самостоятельно и отдыхает автономно.



Негатив в отношении законопроекта вызван тем, что его обсуждали только в форме, принятой для больших курортных городов еще при Советском Союзе.



Особенностью карельского туризма, которую не регламентирует законодательная инициатива, является применение туристами водных видов транспорта для передвижения между музеями, достопримечательностями, местами отдыха. Как пример, руководитель службы юробеспечения музея "Кижи" Н. Седнева сообщила, что сейчас не ясно, где и кому должны платить туристы, приехавшие на теплоходах.



Депутат госдумы В. Пивненко резюмировала, что во время обсуждения законопроекта во втором чтении, она будет настаивать на том, чтобы этот эксперимент проходил в 3 пилотных регионах, но не в Карелии, где такая инициатива несвоевременна. Это объясняется географическим положением региона, особенностями развития курортного дела.

