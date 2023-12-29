В Карелии продолжают развивать инновации

>> --- >> 29.12.2023

Глава Фонда венчурных инвестиций Карелии Б. Валит рассказал об инновациях в республике, подведя итог 2023 г.



Фонд оказывает помощь развитию инновационных проектов в РК, способствует цифровизации. Каждый, у кого есть новаторская идея и желание реализовать ее может обратиться в фонд за финансовой поддержкой. Он предоставляет информационную помощь стартапам от формирования идеи и расширения бизнеса.



В этом году 2 проекта в сфере ИТ получили гранты конкурса «Арктический стартап». Они направлены на цифровизацию отрасли форелеводства. Первый - чат-бот «Форелевод» с технологией искусственного интеллекта, второй - мобильный ассистент рыбовода. Каждому проекту выделили 500 тыс. руб.



Фонд поддерживает фундаментальные и прикладные исследования. В этом году поддержку получили проекты ПетрГУ и Карельского НЦ РАН. Продлили финансирование еще 8 проектов, которые работают с 2022 г. Финансирование поэтапное, ориентированное на достижение плановых задач. Если задача выполняется, сумма финподдержки к 2025 г. составит 65,51 млн руб. от Фонда и точно такую же сумму направит Российский научный фонд.