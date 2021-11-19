Продажа квартир в Москве – особенности

Решив продать квартиру, вы должны понимать, что это довольно сложный и ответственный процесс. Поэтому к делу нужно подходить соответствующее и учесть несколько очень важных фактов.

Как застраховать сделку

Покупателей нашли, осмотр провели, все понрав мовилось. Что делать дальше? Нужно закрепить сделку соответствующим договором. Многие продавцы договорившись на словах, прекращают отвечать другим покупателям и приостанавливают продажу. Однако, что если покупатель хоть и согласился на покупку вашей недвижимости, но может продолжать искать более выгодный вариант? В этих случаях и нужна страховка – задаток, который закрепляет вашу договоренность.

В юридической понимании (согласно Главы 49 Гражданского кодекса параграф 5), подписывая соглашение о залоге, вы соглашаетесь, что при расторжении договоренности придется вернуть второй стороне «двойные штрафные деньги» как свидетельство о том, что вы не выполнили обязательство. В свою очередь, если покупатель «уходит», то вы имеете право не отдавать ему сумму залога.

В этом случае, понадобится хороший, грамотный профессионал, который поможет правильно составить все условия документов. Именно в этом случае продажа квартир в Москве пройдет быстро и без проблем.

Юридическое и фактическое освобождение

Первое понятие означает, что продавец должен выписаться до определенной даты, а второе – что должен до указанной даты вывезти все свои вещи, мебель и отдать все ключи покупателю. Если эти сроки не обсуждались, то покупатель может попросить добровольно принудительно выехать из квартиры сразу после подписания договора о покупке-продаже.

Сбор документов для продажи

Необходимо в папку положить следующие документы:

копии паспорта и сами паспорта (для обеих сторон). Обязательно должны быть вклеены новые фотографии, если вам необходимо было это сделать с достижением определенного возраста;

ИНН и их копии (для две стороны);

документ, свидетельствующий о передаче имущества продавцу (например, договор купли-продажи) и его копия;

в случае, если недвижимое имущество приобреталась в брачном союзе, то следует получить письменное одобрение супруга либо супруги на реализацию недвижимости.

Оценка эксперта

Чтобы заверить у нотариуса документ, подтверждающий куплю-продажу между сторонами, обязательно нужно привлечь независимого оценщика. Данная оценка действует не больше полугода со дня проверки. Документ необходимо прошить, пронумеровать и добавить копию лицензии с печатью эксперта.